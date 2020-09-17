Доклад Украины о причинах потери Крыма разозлил россиян

Российские пользователи Сети отреагировали на публикацию ГБР Украины пяти причин, по которым Киев якобы потерял Крым. Россияне указали, что полуостров всегда принадлежал РФ.

Накануне ГБР Украины обнародовало список причин, по которым Киев якобы потерял Крым. Одной из причин в бюро обозначили "преступное сокращение" армии, а также "непринятие мер по реагированию на внешние угрозы" и уничтожение систем ПВО в Крыму.

Россияне указали, что права на Крымский полуостров всегда принадлежали российской стороне.

"Истинная причина в том, что Крым — это Россия, а в 1991-м никто из россиян не давал согласия и полномочий на его отделение, само отделение было кражей на государственном уровне, а в 2014 году вернули украденное", — подчеркнул Сергей.

"Надо еще стоимость аренды Крыма с Украины за все эти годы содрать. И показать воочию, во что они превратили полуостров, причем чужой", — предложила Ирина Смелова.

"Успокойтесь, Крым — Россия, был, есть и будет", — напомнила Сивоплясова Татьяна.

"Все перечисленное (в докладе ГБР. — Прим. ред.) — вовсе не главные причины ухода Крыма от Украины. Главные причины три. Крым всегда был русским и лишь по недоразумению оказался в руках Украины. Вторая и третья причины — госпереворот на Украине и отказ от русского языка как государственного и угроза ВМ базе в Севастополе, переход Крыма под НАТО. Количество украинских войск тут не имеет особого значения", — уверен пользователь под ником Рushkin.

В заключение пользователь под populowandrei выразил уверенность в том, что численность украинской армии в Крыму можно было увеличить вдвое или даже вчетверо: результат был бы абсолютно таким же.