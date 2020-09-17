Врачи подтвердили коронавирус у Анны Нетребко

Подозрения оперной певицы Анны Нетребко подтвердились — пневмония, с которой женщина была госпитализирована, оказалась вызвана коронавирусом.

Анна отменила выступления и самоизолировалась, когда почувствовала недомогания. Несмотря на то, что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат, певица не спешила делать поспешных выводов. Состояние женщины начало ухудшаться — она сообщила об этом врачам.

Нетребко госпитализировали с пневмонией, были проведены новые тесты на коронавирус, которые на этот раз показали наличие новой коронавирусной инфекции.