10:07 17 Сентября 2020Происшествия
Врачи подтвердили коронавирус у Анны Нетребко
Подозрения оперной певицы Анны Нетребко подтвердились — пневмония, с которой женщина была госпитализирована, оказалась вызвана коронавирусом.
Анна отменила выступления и самоизолировалась, когда почувствовала недомогания. Несмотря на то, что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат, певица не спешила делать поспешных выводов. Состояние женщины начало ухудшаться — она сообщила об этом врачам.
Нетребко госпитализировали с пневмонией, были проведены новые тесты на коронавирус, которые на этот раз показали наличие новой коронавирусной инфекции.
"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку", — написала Анна Нетребко в своем Instagram.