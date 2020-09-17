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10:07   17 Сентября 2020
Происшествия

Врачи подтвердили коронавирус у Анны Нетребко

Врачи подтвердили коронавирус у Анны Нетребко

Подозрения оперной певицы Анны Нетребко подтвердились — пневмония, с которой женщина была госпитализирована, оказалась вызвана коронавирусом.

Анна отменила выступления и самоизолировалась, когда почувствовала недомогания. Несмотря на то, что тесты на COVID-19 показывали отрицательный результат, певица не спешила делать поспешных выводов. Состояние женщины начало ухудшаться — она сообщила об этом врачам.

Нетребко госпитализировали с пневмонией, были проведены новые тесты на коронавирус, которые на этот раз показали наличие новой коронавирусной инфекции.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку", — написала Анна Нетребко в своем Instagram.

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Автор: Юлия Яковлева
#пневмония #анна нетребко #коронавирус

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