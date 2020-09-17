Избранный глава Архангельской области Александр Цыбульский прокомментировал отказ от строительства экотехнопарка в Шиесе.

По словам губернатора, отказ от проекта строительства был непростым, но решение приняли с учетом мнения жителей региона. Цыбульский подчеркнул, что это решение не изменится, передает РИА Новости.

Как уточнил Цыбульский, Шиес является болевой точкой и "спусковым крючком" во взаимоотношениях жителей Архангельской области с властью. Когда чиновник стал временно исполняющим обязанности главы региона в апреле 2020 года, он прибыл в Шиес и стал активно изучать ситуацию. Остановка проекта по строительству технопарка стала одним из важных решений, которое принял чиновник за время своей работы.

Сейчас жители Ленского района, где находится станция Шиес, не доверяют власти, поэтому необходимо время для изменения ситуации, говорит губернатор. На месте, где собирались строить технопарк, идет рекультивация, ликвидируется забор, убирают хозяйственные постройки. Цыбульский подчеркнул, что решение по Шиесу является неизменным.