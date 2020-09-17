Участники эфира в медиацентре "Патриот" обсудят проблемы на дорогах РФ

Мероприятие, посвященное обсуждению организации дорожного движения в РФ, проходит сегодня, 17 сентября, в медиацентре "Патриот".

Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" проводят эфир на тему организации дорожного движения в России. Участники встречи обсуждают существующие проблемы, в том числе связанные с ремонтом дорог, а также эффективные меры борьбы с нарушителями.

Также чиновники, архитекторы и депутаты разных уровней в рамках эфира ответят на поставленные в начале мероприятия вопросы, которые актуальны как для пешеходов в РФ, так и автолюбителей. Кроме того, эксперты уделят внимание вопросам от читателей, пишет ФАН.