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10:01   17 Сентября 2020
Общество

Участники эфира в медиацентре "Патриот" обсудят проблемы на дорогах РФ

Участники эфира в медиацентре "Патриот" обсудят проблемы на дорогах РФ

Мероприятие, посвященное обсуждению организации дорожного движения в РФ, проходит сегодня, 17 сентября, в медиацентре "Патриот".

Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" проводят эфир на тему организации дорожного движения в России. Участники встречи обсуждают существующие проблемы, в том числе связанные с ремонтом дорог, а также эффективные меры борьбы с нарушителями.

Также чиновники, архитекторы и депутаты разных уровней в рамках эфира ответят на поставленные в начале мероприятия вопросы, которые актуальны как для пешеходов в РФ, так и автолюбителей. Кроме того, эксперты уделят внимание вопросам от читателей, пишет ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
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