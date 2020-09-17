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9:58   17 Сентября 2020
Политика

Судно снабжения для работы на "СП-2" прибыло в Германию

Судно снабжения для работы на "СП-2" прибыло в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируют задействовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток — 2", прибыло в порт Мукран. Соответствующие данные появились на портале Marine Traffic.

Путь до немецкого порта занял у судна два дня. Туда ранее уже прибыл трубоукладчик "Академик Черский", который служит основным вариантом для достройки "СП-2". Второй трубоукладчик — баржа "Фортуна", который также могут задействовать для реализации проекта, сейчас находится в порту немецкого Ростока.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до территории Германии.

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Автор: Ирина Большунова
#германия #судно #СП-2

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