Судно снабжения для работы на "СП-2" прибыло в Германию

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируют задействовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток — 2", прибыло в порт Мукран. Соответствующие данные появились на портале Marine Traffic.

Путь до немецкого порта занял у судна два дня. Туда ранее уже прибыл трубоукладчик "Академик Черский", который служит основным вариантом для достройки "СП-2". Второй трубоукладчик — баржа "Фортуна", который также могут задействовать для реализации проекта, сейчас находится в порту немецкого Ростока.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до территории Германии.