Беглов: пешеходная зона появится в общественном пространстве на Карповке

Санкт-Петербург планирует расширить общественное пространство на Карповке. В нем сделают проход между набережной реки и улицей Рентгена, сообщил глава города Александр Беглов.

Территория площадью 2000 квадратных метров: там располагаются склады "Петербургтеплоремонт". Расширению общественного пространства это помешать не должно, уверен губернатор Северной столицы.

"Склад можно и в другое место перенести, а там сделать хорошую пешеходную зону", — заявил глава города.

Беглов также поручил продолжить распространение программы "Умный домофон", которая позволит перед открытием двери увидеть, кто пришел. Система работает через приложение, и открывать дверь можно с помощью кнопки.