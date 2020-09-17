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9:56   17 Сентября 2020
Общество

Беглов: пешеходная зона появится в общественном пространстве на Карповке

Беглов: пешеходная зона появится в общественном пространстве на Карповке

Санкт-Петербург планирует расширить общественное пространство на Карповке. В нем сделают проход между набережной реки и улицей Рентгена, сообщил глава города Александр Беглов. 

Территория площадью 2000 квадратных метров: там располагаются склады "Петербургтеплоремонт". Расширению общественного пространства это помешать не должно, уверен губернатор Северной столицы.

"Склад можно и в другое место перенести, а там сделать хорошую пешеходную зону", — заявил глава города.

Беглов также поручил продолжить распространение программы "Умный домофон", которая позволит перед открытием двери увидеть, кто пришел. Система работает через приложение, и открывать дверь можно с помощью кнопки.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #беглов #пространство

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