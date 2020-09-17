Глава Пентагона перечислил главных стратегических соперников США

США назвали Россию и Китай главными стратегическими соперниками Вашингтона, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Выступая в американском центре Rand Corporation, Эспер уточнил, что Москва и Пекин модернизируют вооруженные силы и расширяют возможности в космической сфере и киберпространстве.

"США и их партнеры должны продолжать защищать свои основополагающие принципы и свой образ жизни. И мы полны решимости сделать это", — заявил глава американского министерства обороны.

Глава Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рэй заявил, что возможная война с РФ или Китаем угрожает существованию США, передает RT. "Царьград" писал, что российские летчики над Балтийским морем унизили американских разведчиков и привели Пентагон в ярость.