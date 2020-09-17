Военнослужащие ТОФ провели практические стрельбы из гаубиц 2С1 "Гвоздика"

Самоходные гаубицы "Гвоздика" нанесли удары по целям с закрытых позиций во время практических боевых стрельб на полигоне в Камчатском крае. Об этом рассказали в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Военнослужащие отдельного самоходного артиллерийского дивизиона соединения морской пехоты Краснознаменных Войск и сил на Северо-востоке России провели практические боевые стрельбы по целям с закрытых огневых позиций. На артиллерийский полигон из учебно-тренировочного центра "Радыгино" были доставлены установки 2С1 "Гвоздика". Об этом пишет "Интерфакс".

Артиллерийские расчеты отработали одиночные и групповые огневые удары по неподвижным и движущимся целям, имитирующим пехоту и бронированную технику условного противника.

Стрельба велась с дистанции более восьми километров. Цель задавалась с помощью беспилотников "Орлан-10".