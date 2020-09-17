Сатановский объяснил, как необходимо вести дела с США

Есть несколько элементарных правил, которые, при условии их скрупулезного выполнения, позволят вести внешнеполитические дела с США – вести с ними переговоры и заключать соглашения.

Об этом в своем блоге пишет известный российский политолог Евгений Сатановский.

«Исходя из всего, происходящего в мире, задал одному из умнейших и лучше всех знающих Соединенные Штаты знакомых – Якову Кедми, вопрос, как, при американских привычках вести дела во внешней политике, проводить с ними переговоры и заключать соглашения. Оказывается, очень просто», — пишет эксперт.

Во-первых, необходимо никогда и ни к кому не поворачиваться спиной, иначе искушение нанести удар исподтишка будет слишком велико, и они не смогут устоять перед соблазном. Просто американцы так устроены, отмечает политолог, у всех, конечно, свои привычки, но одной из главных черт США является нарушение всех норм поведения, правил и договоров, с последующим возложением ответственности за это на тех, кого они предали, по кому ударили или за кем следили. При этом сами они вскоре начинают искренне верить в то, что у них, бедных, просто не было другого выхода.

Во-вторых, продолжает Сатановский, все дела со Штатами необходимо вести исключительно с позиции силы и таким образом, чтобы они сами это понимали и боялись «до дрожи». То есть необходимо во всем быть на шаг впереди американцев, а лучше – на несколько шагов, чтобы они всегда оставались в позиции отстающих и догоняющих.

«При этом американское начальство должно понимать, что любое нарушение им правил игры или угроза безопасности страны, с которой они соревнуются – в данном случае России, вызовет удар по ним и по их интересам в мире, который они гарантированно не смогут отразить, ущерб от которого будет много больше, чем любая, полученная ими выгода, — подчеркивает политолог. — Говоря проще, они должны БОЯТЬСЯ ссориться и гадить. Тогда и делать этого не будут. И вести себя будут конвенционально».

Только это должно быть не принятое у нас парламентское или эфирное «тявканье», отмечает Сатановский. Это должна быть настоящая угроза, которую спокойно, вежливо и уверенно изложит тот, в решимости кого исполнить эту угрозу США не будут сомневаться. И только потом, опираясь на военную силу, дипломаты смогут конвертировать занятые позиции в договора.

«Именно и только в таком порядке – сначала Шойгу, потом Лавров. Никакого увязания в переговорах. Никакой веры ни во что, за чем не стоит продвижение и закрепление на новых рубежах военной силы. И никогда ничего им не забывать и не спускать с рук», — объясняет Сатановский.

Каждый, кто намерен выступить против нас, должен быть абсолютно уверен в том, что он получит свое и с большими процентами.

Кроме того, продолжает политолог, нужно исключить любые попытки химичить и выгадывать ведомственные, групповые или личные интересы у тех, кто имеет дело с американцами. Никакой слабины, никаких зацепок для шантажа, вербовки, агитации или пропаганды, а также для формирования внутри нашей страны пятой колонны, работающей на них, подчеркивает Сатановский.

«Никаких домов и квартир на Западе, счетов в их банках, грантов от их структур, жен, детей и родителей там, где они могут их прихватить и использовать, как инструмент давления. Абсолютно никаких финансовых дел тех, кто принимает решения у нас с теми, кто это делает у американцев, которые зависят от них, но не зависят полностью от нас», — перечисляет эксперт.

А также, добавил он, больше никаких уступок, даже самых маленьких, ради каких угодно великих будущих целей. А то со времен Горбачева мы ведем себя, как «полные придурки», и именно так нас оценивают в мире.

В заключение своих рассуждений Сатановский обрушился с критикой на российскую «элиту» - наивную, «как последние лохи», и при этом жадную, вороватую и эгоистичную, которая за копейки разменивает национальные интересы, и предает свою страну по любому поводу.

«Без малейших признаков патриотизма, провинциальная и склонная слепо копировать все, что ей подсовывают, разрушая отлично работающие, выстроенные десятилетиями, громадными усилиями и за очень большие деньги национальные институты – их (Штатов) главный союзник. Кусок дерьма, а не элита. Аристократия помойки», — подчеркивает политолог.

Американцы же умело пользуются и этой нашей «элитой», и культурной интеллигенцией, и даже населением – кого увлекают сказками, кого покупают на корню, при чем недорого, а кого просто надувают, заморачивают и ссорят – все их методы отлично видны по Украине, Белоруссии, да и по нашей оппозиции, заключил Сатановский.