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8:38   17 Сентября 2020
Общество

МИД РФ оценил возможность скорого возобновления авиасообщения с Европой

МИД РФ оценил возможность скорого возобновления авиасообщения с Европой

Вопрос запуска авиасообщения России с популярными у граждан РФ европейскими туристическими направлениями является преждевременным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве считают, что решение об открытие границ для туризма должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в России, так и в Европе и мире в целом. Об этом сообщает издание "Известия".

Угроза повторного масштабного разрастания коронавирусной инфекции в мировом масштабе по-прежнему остается. В связи с этим необходимо с осторожностью строить прогнозы относительно возобновления авиасообщения на фоне позитивных тенденций, которые обозначились в последнее время.

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Автор: Руслан Неглинный
#европа #мид #авиасообщение #коронавирус

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