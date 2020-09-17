МИД РФ оценил возможность скорого возобновления авиасообщения с Европой

Вопрос запуска авиасообщения России с популярными у граждан РФ европейскими туристическими направлениями является преждевременным. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве считают, что решение об открытие границ для туризма должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в России, так и в Европе и мире в целом. Об этом сообщает издание "Известия".

Угроза повторного масштабного разрастания коронавирусной инфекции в мировом масштабе по-прежнему остается. В связи с этим необходимо с осторожностью строить прогнозы относительно возобновления авиасообщения на фоне позитивных тенденций, которые обозначились в последнее время.