Беглов назвал места силы в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов имеет несколько мест в городе, которые оказывают на него психологическое влияние. Об этом он сам рассказал в рамках документального фильма "Александр Беглов. Я здесь живу".

Среди таких мест Беглов назвал Петропавловскую крепость, Парк Победы, Летний сад и стрелку Васильевского острова. По словам градоначальника, нравится ему и парк Чухонка в Колпино, так как в том районе он жил какое-то время, пишут "Невские Новости".

В рамках фильма, выпущенного телеканалов 78.ru, Беглов также рассказал о своих предпочтениях в кухне Петербурга. По его словам, он любит уху и корюшку. Также он посетовал, что теперь не встречает ленинградский рассольник в меню ресторанов города.