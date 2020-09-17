Налоговые и кредитные каникулы для бизнеса в РФ могут продлить до весны

Депутаты Госдумы считают необходимым продление налоговых и кредитных каникул для предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил парламентарий от фракции ЛДПР Сергей Жигарев.

Период, в течение которого представители малого и среднего бизнеса могли обратиться за отсрочкой по кредитам, истекает в конце сентября. Заявку на налоговые каникулы россияне могут подать до 1 декабря. Жигарев считает, что эти сроки нужно увеличить. Информацией об этом поделилась "Парламентская газета".

"Будем настаивать на том, чтобы такие способы поддержки были пролонгированы как минимум до весны следующего года ", – подчеркнул депутат.

Жигарев считает, что сейчас нужно поддерживать не только тех предпринимателей, которые работают в пострадавших отраслях. На это должны рассчитывать все бизнесмены, чья выручка снизилась более чем на 30 процентов.