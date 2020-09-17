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7:45   17 Сентября 2020
Общество

Космонавт Елисеев вспомнил главный совет Гагарина после полета в космос

Космонавт Елисеев вспомнил главный совет Гагарина после полета в космос

Первый космонавт Юрий Гагарин дал ценный совет своим коллегам после возвращения с орбиты в 1961 году. Он порекомендовал им "готовить пакеты" из-за негативного воздействия невесомости на вестибулярный аппарат.

О главном совете Гагарина рассказал космонавт Алексей Елисеев. Первый человек, покоривший космос, призвал своих последователей быть готовыми к подташниванию и головокружению. Информацией об этом дважды Герой Советского Союза поделился на видео, опубликованном в YouTube-канале Московского музея космонавтики.

"После полета он, когда собрался впервые – это уже я по рассказам знаю – с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты", – отметил Елисеев.

Гагарин, по словам Елисеева, никогда не хвастался своими полетами. Он в отличие от других космонавтов не старался привлекать к себе внимание.

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Автор: Юлия Яковлева
#елисеев #космонавт #гагарин

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