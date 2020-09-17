Глава МИД Китая сообщил о "прочной как скала" связи Пекина и Москвы

Сплоченность России и Китая "прочна как скала", внешние факторы не смогут повлиять на сотрудничество стран. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И.

По его словам, дружба между странами "нерушима". Министр подчеркнул, что международная обстановка находится в шатком состоянии и часто меняется, поэтому отношения между Россией и Китаем еще более значимы для поддержания мира и безопасности, передает РИА Новости.

Ван И вернулся из поездки в Россию, где он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров обсуждалось укрепление отношений между странами и реагирование на международные вызовы. По его словам, в мире есть ряд стран, которые пользуются психологическим террором и вмешиваются в дела других суверенных государств, а также пытаются оказать давление на Россию и Китай.