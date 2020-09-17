"Преступное сокращение" украинской армии и понижение числа военкоматов в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины назвали "истинными причинами" потери Крыма. В России оценили версию Киева.

Случившееся с Крымом в 2014 году, по словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, никак не связано со слабой украинской армией и недостатком вооружения. Украина, по его словам, состоит из территорий, принадлежавшим в своем время разным цивилизациям. Это и обусловливает, как отметил эксперт, центробежную тенденцию в стране. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Неужели те люди, которые сидят во Львове и те, что сидят в Донецке, зависят от количества военкоматов, танков или самолетов? Конечно, нет", – подчеркнул Безпалько.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума весной 2014 года. Голосование было проведено в соответствии с международным правом.