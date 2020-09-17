Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:40   17 Сентября 2020
Экономика

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Силуанов заявил, что повышенная ставка НДФЛ затронет лишь 1% россиян

Доля работающих граждан России, с которых будет взиматься повышенная ставка НДФЛ в размере 15 процентов, вместо прежних 13 процентов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ведомство подготовило законопроекты, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 15 процентов. В год это порядка 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней. Об этом глава министерства рассказал по время эфира на телеканале "Россия1".

В министерстве подсчитали, что данное нововведение затронет около 1 процента граждан. Для оставшихся условия налогообложения на доходы физических лиц меняться не будут.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#минфин #министерство финансов #ндфл #силаунов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...