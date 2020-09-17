Трамп рассказал, когда в США начнется вакцинация от коронавируса

США могут начать распространение вакцины от коронавируса в стране в октябре. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции.

Трамп сообщил, что распространение вакцины будет очень безопасным и эффективным. По его словам, вакцинация может начаться с середины октября этого года. Он отметил, что США готовы создать до 100 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции до конца года. Об этом пишет РИА Новости.

Всего по последним данным, в США выявлено более 6,6 млн случаев коронавируса. В стране от последствий инфекции скончались более 196 тысяч человек. Выздоровели только более 2, 5 млн пациентов с COVID-19.