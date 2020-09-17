Диетолог Соломатина рассказала, как найти в магазине хорошие пельмени

Российские магазины предлагают покупателям большой выбор пельменей. Как найти среди них качественный продукт, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В пельменях, по словам эксперта, главное – мясо. Это не должны быть отходы мясного производства с костными кусочками, которые перемалывают в фарш. Поэтому не стоит выбирать дешевый продукт, который, к тому же, не очень хорошо усваивается организмом.

Обращать внимание нужно не только на цену, но и на состав. Информацией об этом врач поделилась в интервью радио Sputnik.

"Состав должен быть максимально натуральный, в нем должны быть мясо и тесто. А из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль. Еще добавляют перец. Это состав хороших пельменей", – подчеркнула Соломатина.

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