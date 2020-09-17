Мишустина попросили разрешить онлайн-продажу льготных авиабилетов

Онлайн-продажа авиабилетов позволит льготным категориям граждан избежать многочасовых очередей. Об этом сказано в письме Общероссийского объединения пассажиров (ООП), направленном премьер-министру Михаилу Мишустину.

В настоящее время для покупки таких билетов льготникам нужно добраться до касс. В ООП предложили организовать их продажу через портал госуслуг. Информацией об этом поделились "Известия".

"Сейчас граждане добираются до касс из своих населенных пунктов, выстаивают в очередях до 20 часов, чтобы приобрести заветный билет. Данный процесс расходования бюджетных средств стоит оптимизировать для комфорта жителей", — отмечено в письме Мишустину.

Журналисты названного издания попросили пресс-службу правительства прокомментировать инициативу ООП. Там отметили, что кабмин готов рассмотреть ее в установленном порядке.