Появилась фотография второй предсмертной записки Тесака

Умерший в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич (Тесак) оставил несколько предсмертных записок. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой региональный главк СКР.

Накануне Telegram-канал RT опубликовал еще одну записку, автором которой предположительно был Тесак. Он написал, что ему умирать не страшно, и добавил: "Люблю тебя! Живи!". Однако к кому обращены эти слова, неизвестно. Дата на документе — 15 сентября.

Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинской области. Изначально он должен был отбывать свой десятилетний срок в Карелии, но затем его этапировали в Красноярск, а позже — в Новосибирск.

Чтобы ему пересчитали срок отбывания в СИЗО, он добился перевода в российскую столицу. Именно поэтому он оказался в СИЗО Челябинска.

Региональное управление ФСИН в качестве предварительной версии смерти называет суицид. Сейчас на месте проходят проверки, отмечает телеканал "360".