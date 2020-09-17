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3:33   17 Сентября 2020
Политика

Директор ФБР заявил об отсутствии кибератак на инфраструктуру выборов США

Директор ФБР заявил об отсутствии кибератак на инфраструктуру выборов США

США не выявили атак иностранных хакеров на инфраструктуру американских выборов в нынешнем году. На это указал директор ФБР Кристофер Рэй.

В 2020 году, по словам Рэя, кибератаки на базы данных учета избирателей не фиксировались. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

"По нашей информации, никакое иностранное государство не пыталось воздействовать на подсчет голосов в США", – подчеркнул директор ФБР.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными претендентами на роль американского лидера являются действующий глава Белого дома Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Кандидат от Демократической партии ранее пообещал в случае своего избрания сделать ношение масок в стране во время пандемии коронавируса обязательным.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #фбр #кибератаки

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