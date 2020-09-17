Директор ФБР заявил об отсутствии кибератак на инфраструктуру выборов США

США не выявили атак иностранных хакеров на инфраструктуру американских выборов в нынешнем году. На это указал директор ФБР Кристофер Рэй.

В 2020 году, по словам Рэя, кибератаки на базы данных учета избирателей не фиксировались. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

"По нашей информации, никакое иностранное государство не пыталось воздействовать на подсчет голосов в США", – подчеркнул директор ФБР.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными претендентами на роль американского лидера являются действующий глава Белого дома Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Кандидат от Демократической партии ранее пообещал в случае своего избрания сделать ношение масок в стране во время пандемии коронавируса обязательным.