Трамп назвал самую большую угрозу для выборов президента США

Самой большой угрозой для выборов в США являются фальсификации при голосовании по почте. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Глава Белого дома сообщил, что основной проблемой станут рассылаемые бюллетени, которые контролируют губернаторы штатов. По его словам, подсчет отправленных бюллетеней по почте займет целую вечность. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер считает, что угроза голосования по почте намного сильнее иностранного вмешательства в выборы. Он добавил, что большая часть слухов про иностранные государства остались неправдой. Он подчеркнул, что голосование по почте стало серьезной угрозой для демократии.