Минздрав не принуждал медиков и педагогов к вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко опроверг данные о том, что вакцинация против коронавируса будет обязательной для медицинских работников и педагогического состава.

Накануне в газете "Коммерсант" писали, что якобы за отказ от прививки российской вакциной от коронавируса врачей могут лишить стимулирующих выплат, которые положены им за борьбу с инфекцией.

Мурашко официально заявил, что практика обязательной вакцинации граждан никогда не обсуждалась. Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, осуществляется исключительно по собственному желанию.