Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:30   17 Сентября 2020
Общество

Минздрав не принуждал медиков и педагогов к вакцинации от COVID-19

Минздрав не принуждал медиков и педагогов к вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко опроверг данные о том, что вакцинация против коронавируса будет обязательной для медицинских работников и педагогического состава.

Накануне в газете "Коммерсант" писали, что якобы за отказ от прививки российской вакциной от коронавируса врачей могут лишить стимулирующих выплат, которые положены им за борьбу с инфекцией.

Мурашко официально заявил, что практика обязательной вакцинации граждан никогда не обсуждалась. Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, осуществляется исключительно по собственному желанию.

"Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается", — заявил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#общество #пандемия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...