Сеть корреспондентов и офис в Лондоне не помогли британскому таблоиду Daily Express напасть на след спутницы Навального Марии Певчих. Об этом рассказал бывший юрист ФБК (иноагент в РФ) Виталий Серуканов.

Названное британское издание, по словам Серуканова, славится своей способностью добывать любые сведения. Его удивило, что в случае с Певчих у Daily Express ничего не получилось. Таблоид запросил информацию о девушке у него.

"Они хотели хоть какую-то информацию по Марии Певчих. Английский таблоид, который может достать черта лысого с обратной стороны Луны. Значит, не нашли у себя в Лондоне ее соседей, и никого у ее дома… Вот уровень конспирации!" — подчеркнул Серуканов.

Экс-юрист ФБК видел Певчих на мероприятии в 2016 году. Алексей Навальный, по его словам, вел себя с девушкой неестественно. Он не включал свой привычный "мачизм" и общался с ней на равных.

"Будто подчеркивал ее особый, иностранный статус", — рассказал Серуканов.

Певчих, по данным Федерального агентства новостей, сопровождала Навального во время его поездки по Сибири. СМИ узнали, что она могла быть причастна к отравлению блогера. Отец девушки владеет лабораторией в Москве, где можно достать токсин.