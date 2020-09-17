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1:32   17 Сентября 2020
Политика

Россия и Турция близки к заключению соглашения по Ливии

Россия и Турция близки к заключению соглашения по Ливии

Российская и турецкая делегации приблизились на переговорах в столице Турции к соглашению о параметрах прекращения огня в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого МИД отметил, что в Анкаре во вторник проходили переговоры по Ливии. Он заявил, что может сказать о том, что стороны приблизились к соглашению о параметрах прекращения огня. Чавушоглу добавил, что в среду прошли переговоры по Сирии.

Межведомственные переговоры проходили в Анкаре 15 и 16 сентября. Предыдущий их раунд состоялся 31 августа и 1 сентября в российской столице. Ранее консультации ведомств России и Турции по урегулированию в Ливии проходили 21–22 июля в Анкаре.

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Автор: Юлия Яковлева
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