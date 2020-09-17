Минфин РФ готов снизить расходы госбюджета на зарплаты чиновников

Правительство РФ собирается сбалансировать государственный бюджет. Для этого оно намерено уменьшить расходы на зарплаты чиновников и на программы вооружений. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Все "незащищенные" статьи бюджетных расходов правительство собирается оптимизировать на десять процентов. Государственные программы по вооружению будут сокращены на пять процентов. Зарплаты чиновников, согласно одобренному правительством проекту госбюджета, не предполагается индексировать в 2021 году. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В 2021 году за счет предлагаемой оптимизации бюджетные ассигнования будут сокращены на 927 миллиардов рублей. В 2022 году — на 970 миллиардов рублей.

Силуанов рассказал, насколько повысится цена на пачку сигарет после увеличения акциза на табачные изделия. Она подорожает, по его словам, примерно на 20 рублей.