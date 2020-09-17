Польша хочет арестовать авиадиспетчеров из-за крушения борта с Качиньским

Генпрокуратура Польши намерена инициировать арест авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленска при крушении самолета с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.

Генпрокуратура обратилась в окружной суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров из-за якобы умышленного провоцирования крушения. В случае, если суд примет удовлетворительное решение, диспетчеров объявят в международный розыск. Польша будет требовать их выдачи, пишет РИА Новости.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в апреле 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все 96 человек, находившихся на борту. В 2011 году техническое расследование Межгосударственного авиационного комитета показало, что причиной случившегося стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром.