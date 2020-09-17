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0:00   17 Сентября 2020
Политика

Глава ПНС Ливии Файез Саррадж хочет уйти в отставку до конца октября

Глава ПНС Ливии Файез Саррадж хочет уйти в отставку до конца октября

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил, что хочет передать свои полномочия исполнительной власти.

Премьер ПНС заявил, что намерен сложить полномочия до конца октября.

Ранее руководство Генеральной разведывательной службы так называемого ПНС заявило о желании покинуть посты. Уточняется, что причиной такого решения стало назначение неопытных людей на ключевые посты.

Силовики ПНС выразили несогласие с решением Сарраджа провести кадровые перестановки.

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Автор: Яна Либерман
#ливия #пнс #саррадж

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