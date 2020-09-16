Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:30   16 Сентября 2020
Спорт

Магомед Исмаилов отказался бить Майка Тайсона

Магомед Исмаилов отказался бить Майка Тайсона

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в предложенных парах потенциальных соперников выбрал, с кем он готов биться. В их число не попал известный американский боксер Майк Тайсон.

Исмаилову пришлось выбирать между Тайсоном и Федором Чудиновым. Выбор он делал, по данным телеканала "360", специально для "Маленьких Больших Новостей".

"Чудинов попал под эту ситуацию. Чудинова я уложу! Он – боксер, я – борец. Могу повалить. Это будет просто, я же борец", — подчеркнул Исмаилов.

В другой паре оказались Рой Джонс и Азиз Абдулвахабов. Спортсмен решил отправить Азиза "подкачаться".

Выбирать между Джастином Гейджи и Хабибом Нурмагомедовым бойцу было легко. Он назвал Гейджи юнцом по сравнению с Хабибом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...