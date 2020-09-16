Оперштаб Москвы: за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось. За сутки здесь скончались девять человек. Об этом заявили в оперативном штабе российской столицы.

Днем ранее в Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 5025 человек.

Ситуация с COVID-19 в столице и других городах РФ остается стабильной. В России началось производство вакцины от коронавируса. Первые партии препарата были направлены в регионы.