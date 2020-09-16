Силуанов рассказал про кредит Белоруссии на сумму 1,5 миллиарда долларов

Минфин России вместе с Белорусскими коллегами прорабатывает условия предоставления займа на сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Республика Беларусь получит от России заимствования двумя траншами: 1 миллиард долларов в 2020 году и 500 миллионов долларов в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что в этом году Евразийский фонд стабилизации и развития переведет Белоруссии 500 миллионов долларов, оставшаяся половина будет отправлена за счет межгоскредита. В следующем году межгоскредит выдаст стране еще 500 миллионов долларов.

Условия все еще прорабатываются Минфином России и Белоруссии. Силуанов сказал, что РФ в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет. Министерство и в этот раз будет руководствоваться примерно такими сроками возврата.