Комиссия ГД сообщила об иностранных попытках вмешательства в выборы

Комиссия Госдумы РФ зафиксировала попытки иностранного вмешательства в прошедшие выборы. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Комиссия направила Генпрокуратуру РФ и министерство юстиции данные о незаконных действиях иностранных некоммерческих организаций во время избирательной кампании в России. Пискарев отметил, что комиссия зафиксировала умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей.

Депутат также рассказал, что в поле зрения попали структуры, которые пользуются финансовой поддержкой "нежелательных" в РФ организаций и зарубежных НПО из Германии, Польши и Франции, а также проведших серию семинаров с участием политтехнологов из Литвы и США.

Издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщало, что выборы во всех муниципалитетов региона прошли без нарушений.