Жители ливийского города Бени-Валид готовятся к атаке боевиков ПНС Ливии

Жители города Бени-Валид опасаются нападения боевиков, лояльных "министру" внутренних дел так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башаге. Об этом пишут пользователи в социальной сети Twitter.

Большинство жителей Бени-Валид являются сторонниками Муаммара Каддафи, последнего легитимного ливийского правителя, и его сына Сейфа аль-Ислама. Горожане рассчитывают на защиту от подконтрольных Фатхи Башаге террористов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия Фатхи Башага из-за конфликта с главой ПНС Файезом Сарраджем был отстранен от должности. Однако за него похлопотали турецкие спецслужбы. В итоге Башага был восстановлен в должности.

Фатхи Башага связан с боевиками запрещенных в Российской Федерации террористических организаций "Аль-Каида" и "Братья мусульмане". Кроме того, "министр" имеет непосредственное отношение к похищению российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых уже более года удерживают в неофициальной тюрьме "Митига". Тюрьму контролируют боевики группировки RADA, входящей в состав "МВД" так называемого Правительства национального согласия.