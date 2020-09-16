Пентагон опасается не выстоять перед военной стратегией России

Военные аналитики из Соединенных Штатов пришли к выводу, что Пентагону следует сменить тактику, в противном случае американцам не выстоять перед русскими. Об этом пишет издание The National Interest (NI).

Как переводит "ПолитРоссия" , США должны учитывать характер современных угроз и появление совершенно новых технологий, таких как системы радиоэлектронной борьбы, лазеры, искусственный интеллект, кибератаки, высокоточные датчики дальнего действия. Для противостояния сильному сопернику Пентагону потребуется новый стратегический подход.

Военные эксперты предлагают использовать сочетание гиперзвуковых, сверхзвуковых, дозвуковых боевых систем, таких как высокоточное дальнобойное оружие, различные роботизированные комплексы, внедрение искусственного интеллекта. То есть американские стратеги первым делом попытаются лишить противника возможности маневрировать и наносить ответные удары.