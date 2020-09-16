КПРФ сочла кощунством идею художника выкупить тело Ленина из Мавзолея

Покупку тела советского вождя Ленина посчитали невозможной, а подобные заявления американского художника назвали кощунством. Такое мнение выразил депутат Госдумы и член партии КПРФ Николай Арефьев.

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна заявил о желании создать копию Мавзолея в Вашингтоне. Автор проекта выразил готовность собрать любую сумму, чтобы выкупить тело Ленина.

Депутат Арефьев посчитал, что для определенного круга в России Ленин и мавзолей являются святыми. Член КПРФ назвал это "национальным достоянием".

"Не все покупается, не все продается", — высказался Арефьев в беседе с телеканалом "360".

Политик посоветовал американцам приобретать свои идеалы и подытожил, что Ленин продаже не подлежит.