Жителям Приморского района Петербурга рассказали об установке новых фонарей

Новое освещение появится в Приморском районе Санкт-Петербурга к ноябрю 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Встреча жителей Приморского района с губернатором Северной столицы Александром Бегловым состоялась в среду, 16 сентября. В ходе нее петербуржцы пожаловались на отсутствие хорошего освещения в 65-м квартале.

Решения проблемы помогут добиться работы по установке новых фонарей на улицах Туристской, Савушкина и Приморском проспекте, поделился градоначальник. Беглов поручил до 1 ноября 2021 года установить в квартале наружное освещение.

Работы по благоустройству будут вести не только в 65-м квартале, передают "Невские Новости". Губернатор также напомнил, что Петербург — северный город, в котором рано темнеет, в связи с чем необходимо сделать так, чтобы его жители чувствовали себя комфортно в любое время суток.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал частным театрам субсидии. Об этом сообщает телеканал "360".