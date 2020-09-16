В ФИПС назвали самые яркие российские изобретения за несколько лет

Директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин рассказал о самых ярких изобретениях и развитии в сфере технологий за последние годы в России.

Развитие товарного рынка привело к пониманию, что необходимо подавать заявки на регистрацию товарных знаков для защиты прав на интеллектуальную собственность. Ежегодно количество заявителей растет от 3,5% до 15%. Весной текущего года запущена пилотная программа для ускоренного рассмотрения заявок на патент изобретений. Основное количество новых разработок появилось по направлениям по созданию противовирусных лекарств, систем диагностики, медицинских средств защиты, передает NEWS.ru со ссылкой на Неретина.

В сфере цифровых технологий российские разработчики запатентовали прикладные решения на основе работы искусственного интеллекта, блокчейна и 3D-моделирования. Прорыв в области экологии совершило биотехнологическое изобретение Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок.