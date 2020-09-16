СМИ: посольство РФ в ФРГ запросило консульский доступ к Навальному

Появившаяся в СМИ новость о том, что посольство РФ в Берлине направило в МИД ФРГ запрос о предоставлении консульского доступа к Навальному, пока остается без комментариев со стороны российских дипломатов. Навальный, как известно, вышел из комы.

Право работников дипломатических представительств иметь свободный доступ к гражданам своих стран, находящихся за границей, записано в ст. 36 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. "Коммерсантъ" сообщает, что посольство России в Берлине, ссылаясь на эту норму, направило запрос на предоставление доступа к Алексею Навальному. РенТВ сообщает, что в российской дипмиссии в ФРГ не комментируют эту новость.

Блогер Алексей Навальный находится на излечении в берлинской клинике "Шарите" после того, как 20 августа на борту самолета ему стало плохо, после чего он был отправлен в больницу в Омске, а затем переправлен в Германию, где ему провели анализ, согласно которому Навальный был отравлен "Новичком". Сделать это могла сопровождавшая его в поездке по Сибири Мария Певчих, которая была настоящим главой отдела расследований признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией". Генпрокуратура РФ направила очередной запрос в ФРГ с требованием предоставить все материалы и документы по анализам Навального.