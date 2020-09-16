Навальный стал первым, кто отправил Тесака за решетку и сломал ему жизнь

Блогер Алексей Навальный стал первым, кто отправил националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак за решетку и сломал ему жизнь.

Ранее стало известно, что 36-летний Марцинкевич покончил с собой в следственном изоляторе Челябинска, откуда его должны были этапировать в Москву для рассмотрения еще одного уголовного дела, фигурантом которого он являлся. Тесак свел счеты с жизнью в одиночной камере, оставив предсмертную записку и попросив передать свой ежедневник и книгу гражданской жене, проживающей в Екатеринбурге. Тесак отбывал наказание за разбой и разжигание ненависти и вражды по приговору 2017 года, но мог претендовать на условно-досрочное освобождение в 2021 году.

В 2007 году Марцинкевич выкрикивал националистические лозунги на дебатах в столичном клубе "Билингва", ведущим которых был Навальный. После мероприятия блогер написал заявление в полицию на Тесака, в результате чего националист оказался за решеткой на три года. Навальный сам себя относил к "нормальным русским националистам" и не раз этим хвастался, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Когда в 2019 году Марцинкевич освободился, он называл Навального личным врагом.

Ранее политолог Армен Гаспарян высмеял конспирологические версии, которые выдвигают из-за смерти Максима Марцинкевича, пишет "Царьград".