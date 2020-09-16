ПФР назвал категории россиян, которые получат к пенсии по 4 тысячи рублей

Часть пожилых российских граждан сможет получить новую прибавку к пенсии. Сумма доплаты в некоторых регионах превысит 4 тысячи рублей.

Увеличение пенсий возможно за счет повышения уровня прожиточного минимума для пожилых россиян. В следующем году ожидается рост показателя, и региональные парламенты обдумывают механизмы расчета прибавки к выплатам граждан.

Например, в Якутии доплата к пенсиям потребует финансирования в 2 млрд рублей, из них 177 млн выделят из местной казны. Социальная доплата коснется более 35 тысяч пожилых жителей региона, пишет PRIMPRESS со ссылкой на ПФР.

Прибавку к пенсии смогут получить граждане, чьи выплаты не дотягивают до установленного в регионе размера прожиточного минимума. Для каждого региона средний размер доплаты будет свой, в Якутии он составит 4649 рублей.