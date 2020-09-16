Девушка стала объектом критики в Instagram за свадьбу с инвалидом

Американка Ханна Эйлуорд, вышедшая замуж за мужчину с инвалидностью, стала объектом травли в социальной сети Instagram. Люди считают, что она и ее супруг Шейн Беркоу вступили в брак не по любви.

Женщина поделилась кадрами состоявшейся в начале месяца свадьбы в городе Миннеаполис, сообщает телеканал РЕН ТВ. Однако не все восхитились результатом фотосессии.

Пользователи начали травить Эйлуорд, предполагая, что у ее супруга большое состояние. Девушка поделилась, что уже привыкла к критике, и, несмотря на ее наличие, они с Шейном намерены показать миру силу настоящей любви. Пара регулярно выкладывает совместные фото в Instagram и вместе работает над книгой.

Фильм "Милашки" французского режиссера Маймуны Дукуре попал под волну критики еще до официального выхода в США. Об этом сообщает телеканал "360".