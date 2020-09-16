Депутат Менделевич призвал отделить политику от медицины

Об этом доктор медицинских наук и депутат Государственной думы Борис Менделевич рассказал на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции по тем «Российские вакцины и лекарства. Можно ли лечиться отечественным?».

По словам гостя дискуссии, у проблем с обеспечением лекарственными препаратами в России есть сразу несколько объективных и субъективных причин, и одной из объективных причин является зависимость от импорта.

«При волатильном курсе валют цены на импортируемые лекарств повышаются, это отражается на закупках, в связи с этим возникает проблема, когда из лекарственного обеспечения пропадает тот или иной», — объяснил Менделевич.

Решить эту проблему, по его словам, можно сконцентрировав производство лекарств в нашей стране – именно по этому пути в свое время пошли все ведущие страны мира.

«Лекарственная безопасность — национальная безопасность государства. Лекарства нужно производить не только сами по себе, но и производить фармацевтические субстанции — то, из чего делается препарат», — подчеркнул депутат.

В настоящее время, рассказал он, даже те лекарственные препараты, производство которых налажено в России, создаются из импортных субстанций, то есть компоненты для них ввозятся из-за границы. А значит этот серьезный вопрос относится не только к Минздраву, но и к фармацевтической промышленности.

В то же время Менделевич выразил уверенность в том, что в скором времени проблему с доступностью лекарств в России удастся решить, а пока что перед российскими врачами стоит задача убедить пациентов в том. Что отечественные препараты ни в чем не уступают импортным.

«Проблема в первую очередь психологическая. Ухудшается состояние, когда переходят с зарубежного лекарства на отечественное — редко, в большинстве случаев психологическая проблема», — отметил эксперт.

По его словам, в России мало внимания уделяется тому, чтобы объяснить людям как действует единый стандарт лекарственных препаратов. Ведь абсолютно все лекарства, в том числе и российского производства, должны быть обязательно сертифицированы по международному стандарту. А это значит, что наши лекарства ничем не хуже, чем зарубежные аналоги, так как имеют международный сертификат.

А в том, что касается критики в адрес отечественной вакцины от коронавируса, по словам Менделевича, необходимо помнить, что российская вирусология берет начало из советской вирусологии, которая была лучшей в мире.

«Хорошо, что отечественные вирусологи сохранили те знания, которые были раньше. У нас был наработанный опыт, у нас есть, на чем создавать эти вакцины, у нас остались научные институты, тот же самый Институт VECTOR, Институт Гамалеи, — напомнил доктор медицинских наук. — Прискорбно, когда политика вмешивается в медицину».

В заключение Борис Менделевич выразил мнение, что медики оказывают медицинскую помощь, они аполитичны, поэтому политика должна быть отделена от медицины.