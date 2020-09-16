Экс-сотрудники ВШЭ создали собственный русофобский "университет"

Бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) планируют создать "Свободный университет". При ближайшем рассмотрении он оказался площадкой для распространения русофобских идей среди молодежи, сообщают СМИ.

Первая публичная программа "СУ" была анонсирована 16 сентября. Она состоится в виде дебатов в Сахаровском центре. Тема обсуждения не только оказалась политизированной, но и изначально несла в себе негативный подтекст. "Смерть" права в России и принятие поправок в Конституцию РФ. Тема остается обсуждаемой, однако для участия в дебатах приглашены люди, изначально выступавшие против конституционных поправок, сообщает Федеральное агентство новостей.

Среди гостей — партнер юрфирмы "ФБК Legal" Александр Ермоленко, который в одном из интервью критиковал как поправки, так и Конституцию России в целом. Директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти группы компаний "Сен-Гобен" Рафаэль Зохрабян призывал к подписанию петиции о запрете поправок. Грядущие дискуссии не предусматривают плюрализма мнений. Новый образовательный проект является лишь своеобразной маскировкой под учебное заведение.