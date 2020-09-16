Сирийский МИД назвал преступным план США по убийству Асада

Методы президента США Дональда Трампа по борьбе с главой САР Башаром Асадом не отличаются от планов террористов, заявили в сирийском МИДе.

Риторика американского лидера, в частности, его предложение "ликвидировать" главу Сирии, носит преступный характер. Члены администрации президента США ради достижения своих целей готовы действовать как настоящие "бандиты с дороги". По всей видимости, им не знакомы нормы морали, гуманность и закон, заявили представители внешнеполитического ведомства САР.

В начале января текущего года Дональд Трамп отдал приказ об ударе по аэропорту Багдада, где находились высшие иранские чины. В результате бомбардировки погиб генерал и дипломат Касем Сулеймани, пишет Федеральное агентство новостей.