Фильм "Свои" об удерживаемых в Ливии россиянах покажут в Смоленске

Драматичная история российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, находящихся в ливийской тюрьме, отражена в фильмах "Шугалей" и "Шугалей-2". Недавно к ним добавилась короткометражная лента "Свои".

Кинофестиваль "Евразия.DOC", проходящий в Смоленске, дает возможность проявить себя молодым режиссерам, для чего специально устроен конкурс "Евразия.DOC: 4 минуты", для которого нужно сделать всего четырехминутный фильм. Как рассказывает Федеральное агентство новостей, 24-летний петербургский режиссер Сергей Гунин решил за четыре минуты рассказать о своем отношении к истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сняв ролик под названием "Свои".

Член оргкомитета конкурса, журналист "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков рассказал, что он участвовал в одиночном пикете перед посольством Ливии с требованием освободить Шугалея и Суйэфана. Он очень рад, что фильм о них появился на кинофестивале и что он прошел в шорт-лист.