В «Патриоте» обсудили, как бороться с «шарлатанской» медициной

Некоторые жители России сталкиваются с ситуацией, когда они не могут получить необходимое им лекарство. Ввоз некоторых препаратов из других стран запрещен, а аналогов на полках отечественных аптек нет.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы РФ, член комитета по охране здоровья Борис Менделевич объяснил, кто несет ответственность за то, что люди остаются один на один с опаснейшими заболеваниями.

«На мой взгляд, это недоработки наших чиновников от медицины, то есть сотрудников Министерства здравоохранения РФ. Потому что мало организовать конкурс. Нужно смотреть и прогнозировать, что может произойти в дальнейшем. Второй момент: некоторые фармацевтические компании, когда они являются монополистами и эксклюзивными производителями того или иного препарата, ведут себя часто некорректно», — уверен парламентарий.

Менделевич обратил внимание, что такие компании иногда не соблюдают полный цикл регистрации препарата, а также отказываются снижать цены на него. Когда Минздрав обращается к представителям фармацевтических предприятий и просит за счет оптовых продаж снизить цену, компании отказываются это делать.

«Но я вам могу сказать, что в Госдуме уже был принят соответствующий закон, и российское правительство выпускало свои постановления касательно этой проблемы. Сейчас порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов на территорию РФ четко определен. Я уверен, что в дальнейшем никаких проблем с поступлением необходимых лекарств не будет», — сообщил спикер.

В то время, как некоторые лекарства из-за границы не могут попасть на прилавки российских аптек, их место занимают «шарлатанские» препараты и «непонятные снадобья», добавил Менделевич. По его словам, Комитет по охране здоровья уже много раз заявлял об этой проблеме.

«Это не только сейчас, такое происходило и раньше. Когда только начиналась современная Россия существовали люди, которые "заряжали" воду по телевизору и занимались другой подобной деятельностью. Под такие средства попадает психология пожилых людей, которые всегда хотят иметь "волшебную таблетку" от любой болезни. Это дело нужно регулировать. Но следить за такой шарлатанской медициной должно не столько Министерство здравоохранения РФ, сколько правоохранительные органы», — заявил депутат Госдумы.

Сотрудники правопорядка должны отслеживать подобные случаи нарушения закона, заверил Менделевич. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения следит только за зарегистрированными препаратами. А те «лекарства», которые даже не прошли процесс регистрации, оказываются в рекламе и аптеках. Член комитета по охране здоровья заключил, именно поэтому вопрос с «шарлатанской «медициной» нужно решать на уровне правоохранительных органов.