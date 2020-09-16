Асад подписал законопроект о создании двух крупных НПЗ в Сирии

Правительство Башара Асада занимается восстановлением нефтеперерабатывающих мощностей в Сирии, проводя ремонтные работы в городе Бонияс.

Правительство Башара Асада проводит капитальный ремонт НПЗ в Баниясе для того, чтобы предотвратить непредвиденный выход из строя производственных узлов. Известно, что в Сирии имеется два крупных нефтеперерабатывающих завода, один — в Хомсе, другой — в Баниясе. В начале декабря Асад подписал законопроекты о создании двух новых нефтеперерабатывающих заводов.

"Нефтеперерабатывающий завод готовится ко всеобъемлющему капитальному ремонту, что позволит обеспечить долговременную эффективную и стабильную работу НПЗ и возможности дальнейшего увеличения производства", — сообщил директор нефтеперерабатывающей компании Банияса Бассам Саламе.

Проблемы с нефтью в Сирии связаны с тем, что крупнейшие нефтяные месторождения в стране оккупированы США. Ранее Минобороны РФ публично представило доказательства, что американцы незаконно добывают и вывозят нефть с сирийской территории.