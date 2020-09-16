Ефремов заявил о желании отбывать наказание в Чувашии

Российский актер Михаил Ефремов заявил о желании отбывать тюремное наказание в Чувашии. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Отмечается, что осужденный за смертельное ДТП хочет отправиться в эту местность, так как оттуда родом его предки. Также, если в апелляции ему не смягчат наказание до условного срока, Ефремов предлагает создать российский тюремный театр.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Следствию удалось установить, что актер в нетрезвом состоянии вышел из бара и сел за руль Jeep Grand Cherokee. По дороге он выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель встречного авто Сергей Захаров, работавший курьером, скончался в больнице.