Юрист Маршани: новому адвокату Ефремова следует общаться с прессой

Адвокат Роман Филиппов должен оповещать СМИ о подготовке жалобы на решение суда, заявил юрист Тимур Маршани.

Новому защитнику Михаила Ефремова предстоит проделать огромную работу, чтобы найти зацепки, необходимые для подачи апелляционной жалобы. Если у Филиппова получится найти процессуальные нарушения, то в дальнейшем, отталкиваясь от них, он может смягчить срок для своего подзащитного, заявил Маршани в беседе с телеканалом "360".

Не менее важно в сложившейся ситуации поддерживать общение со СМИ. Филиппов мог хотя бы дозировано делиться с журналистами информацией и сообщать им о ключевых моментах в подготовке и подаче апелляции, заключил Маршани.