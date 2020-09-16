Депутат Госдумы призвал не политизировать научные споры по вакцине «Спутник V»

Уже несколько недель не утихают споры вокруг российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы РФ, член комитета по охране здоровья Борис Менделевич объяснил, что в споре рождается истина, но не в том случае, когда научные беседы превращаются в политически ангажированные заявления.

«Научные споры – это вполне нормальная вещь. Вот даже по поводу нашей вакцины была опубликована статья в научном журнале The Lancet, который признан во всем мире. И то, что ученые между собой спорят и выносят какие-то свои гипотезы – это здорово. Именно в таких спорах и рождается прогресс. Плохо, когда вот эти научные дискуссии начинают перетягивать на себя политиканы или политики от медицины, которые используют их в своих играх. Они пользуются научными фактами, показывая их под нужным углом», — заявил парламентарий.

По мнению Менделевича, многие сторонники антироссийского курса спекулируют на малом количестве доз вакцины. К примеру, в Санкт-Петербург было завезено всего 20 ампул. Член комитета по охране здоровья объяснил это тем, что на такую большую страну, как Россия, сложно в короткие сроки собрать большое количество материала.

«Вот вам простой пример – медицинские маски. Чтобы удовлетворить спрос жителей нашей страны на медицинские маски, как это было в апреле 2020 года, нам потребовалось два месяца. Только за это время мы смогли сделать производство масок в таком количестве доступным. С вакциной происходит то же самое: нам никогда не нужно было такое количество вакцин от фармацевтических предприятий. Мощности там были определены. Когда приходят новые вводные, на это требуется время», — рассказал спикер.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что полномасштабная вакцинация в России начнется в конце ноября 2020 года. Менделевич подытожил, что такие сроки как раз связаны с наращиванием темпов производства «Спутник V» для жителей страны.