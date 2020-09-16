Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:17   16 Сентября 2020
Россия

Депутат Госдумы призвал не политизировать научные споры по вакцине «Спутник V»

Депутат Госдумы призвал не политизировать научные споры по вакцине «Спутник V»

Уже несколько недель не утихают споры вокруг российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Государственной думы РФ, член комитета по охране здоровья Борис Менделевич объяснил, что в споре рождается истина, но не в том случае, когда научные беседы превращаются в политически ангажированные заявления.

«Научные споры – это вполне нормальная вещь. Вот даже по поводу нашей вакцины была опубликована статья в научном журнале The Lancet, который признан во всем мире. И то, что ученые между собой спорят и выносят какие-то свои гипотезы – это здорово. Именно в таких спорах и рождается прогресс. Плохо, когда вот эти научные дискуссии начинают перетягивать на себя политиканы или политики от медицины, которые используют их в своих играх. Они пользуются научными фактами, показывая их под нужным углом», — заявил парламентарий.

По мнению Менделевича, многие сторонники антироссийского курса спекулируют на малом количестве доз вакцины. К примеру, в Санкт-Петербург было завезено всего 20 ампул. Член комитета по охране здоровья объяснил это тем, что на такую большую страну, как Россия, сложно в короткие сроки собрать большое количество материала.

«Вот вам простой пример – медицинские маски. Чтобы удовлетворить спрос жителей нашей страны на медицинские маски, как это было в апреле 2020 года, нам потребовалось два месяца. Только за это время мы смогли сделать производство масок в таком количестве доступным. С вакциной происходит то же самое: нам никогда не нужно было такое количество вакцин от фармацевтических предприятий. Мощности там были определены. Когда приходят новые вводные, на это требуется время», — рассказал спикер.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что полномасштабная вакцинация в России начнется в конце ноября 2020 года. Менделевич подытожил, что такие сроки как раз связаны с наращиванием темпов производства «Спутник V» для жителей страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #здравоохранение #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...